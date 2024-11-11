Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 884М Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коломна
11:07
11:08
103 км.
1 ч. 57 мин.
Голутвин
11:12
11:13
105 км.
2 ч. 2 мин.
Луховицы
11:30
11:32
123 км.
2 ч. 20 мин.
Фруктовая
11:46
11:47
138 км.
2 ч. 36 мин.
Рыбное
12:10
12:11
163 км.
3 ч. 0 мин.
Рязань 1
12:30
180 км.
3 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Уже несколько лет езжу на этом поезде и заметила невооруженным глазом, что качество этого поезда буквально падает на глазах! Неприятный запах из туалета тянет в вагон. При этом в самом туалете не работает смыв. Жуть и мрак, не зайти. Нужно что-то решать.
В поезде по дороге было очень прохладно, я даже не раздевался. Также не до конца качественно выполнена уборка. Конечно бумажек не валяется, но на сидениях крошки, волосы и другая ерунда.
Не понятно что было за проблема с вагоном, но он не отапливался от слова совсем. На улице было -7!!!! В вагоне я с ребенком и много пожилых людей. Ехали и мерзли.
Добрый день. Хочу оставить отзыв. Вентиляция вообще не работала. Умирали от духоты. Дышать буквально было нечем.
Спасибо за поездку. Поезд понравился. Всю дорогу работал вайфай. В вагоне было очень чисто и уютно. Проводница хорошая женщина.