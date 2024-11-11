Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 885М Рязань — Москва.
Маршрут следования поезда 885М Рязань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 1
18:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рыбное
18:46
18:47
17 км.
0 ч. 21 мин.
Фруктовая
19:09
19:10
42 км.
0 ч. 44 мин.
Луховицы
19:23
19:24
57 км.
0 ч. 58 мин.
Голутвин
19:40
19:41
75 км.
1 ч. 15 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:15
180 км.
2 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приятный и комфортный поезд. Мне поездка очень понравилась! У нас в вагоне был очень заботливый проводник Игорь, который показал себя, как профессионал высокого класса!!!
Поезд стал все больше походить на какую-то третьесортную электричку из 90-ых, а не на нормальный поезд. Как всегда – рыба гниет с головы. Так что я уверен, что проблема тут исключительно в руководстве.
В вагоне было грязно. Хотя мы только отъезжали. Отсюда делаю вывод, что после предыдущей поездки не убирались вовсе. В туалете в умывальнике не было вообще воды! Безобразие на каждом шагу.
Спасибо за комфортную поездку. Не смотря на то что за окном было очень жарко, в вагоне было тепло и уютно. Попросил принести чай – через 10 минут чай был у меня. Люблю, когда хороший сервис с вагонах.
В принципе на 8 из 10 потянет. Довольно чисто, не ставила 10 потому что в туалете на полу было много бумажек и в целом не сильно чисто. По другим моментам все замечательно.