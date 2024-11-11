Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 898И Москва — Рязань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 898И Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 88км
20:13
20:14
81 км.
1 ч. 33 мин.
Голутвин
20:39
20:40
108 км.
1 ч. 59 мин.
Луховицы
21:01
21:03
126 км.
2 ч. 21 мин.
Фруктовая
21:20
21:21
141 км.
2 ч. 40 мин.
Рыбное
21:50
21:52
166 км.
3 ч. 10 мин.
Рязань 2
22:12
183 км.
3 ч. 32 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Рязань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ужас а не фирменный поезд. Ехала в вагоне номер 11. ВСЮ ДОРОГУ все ходили в туалет, который был в нашем вагоне. Постоянно открывали и закрывали двери. За окном мороз. Наш вагон не успевал нормально нагреться
За те деньги которые стоит билет можно было бы намного более комфортные условия сделать! В вагоне сильно дуло с окна. Ехать было некомфортно.
Кто додумался сделать кондиционер таким сильным. Мы сильно замерзли, пока доехали. Просили проводников сделать температуру попрохладнее – ноль реакции. Также во время поездки поезд почему-то встал и простоял час на месте!
Было холодно. Это все что я могу сказать об этом поезде. Будете ехать – обязательно одевайте нормальную одежду. Иначе легко простудиться.
Проводники молодцы. Но вот в вагоне вместо нормального туалета – простая дырка в полу!!!! Кто-то не успел и обделал там все вокруг. Как зашла – чуть не вырвало!!!