Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 911Ф Андижан (Узбекситан) — Сарыасия.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
10:30
23 ч. 36 мин.
10:06
16
Маршрут следования поезда 911Ф Андижан (Узбекситан) — Сарыасия на карте со всеми остановками
Расписание поезда Андижан (Узбекситан) — Сарыасия с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Андижан 1
10:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кува
11:00
11:10
32 км.
0 ч. 30 мин.
Маргилан
11:35
11:40
64 км.
1 ч. 5 мин.
Пап
12:57
13:27
130 км.
2 ч. 27 мин.
Тойтепа
16:25
16:32
281 км.
5 ч. 55 мин.
Ташкент Южный
17:21
17:49
311 км.
6 ч. 51 мин.
Гулистан
19:05
19:42
404 км.
8 ч. 35 мин.
Джизак
20:59
21:04
493 км.
10 ч. 29 мин.
Самарканд
23:08
23:30
583 км.
12 ч. 38 мин.
Айрытам
00:28
00:37
655 км.
13 ч. 58 мин.
Карши
01:31
01:56
724 км.
15 ч. 1 мин.
Дехконобод
03:32
03:46
801 км.
17 ч. 2 мин.
Шурчи
08:55
08:58
924 км.
22 ч. 25 мин.
Хайрабад
09:16
09:30
943 км.
22 ч. 46 мин.
Денау
09:43
09:48
954 км.
23 ч. 13 мин.
Сарыасия
10:06
967 км.
23 ч. 36 мин.
