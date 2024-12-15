Маршрут следования поезда 922А Рускеала — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рускеала — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рускеала
Горный парк
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Морозная
17:54
17:56
24 км.
0 ч. 54 мин.
Сортавала-Центр
18:04
18:06
27 км.
1 ч. 4 мин.
Сортавала
18:10
28 км.
1 ч. 10 мин.
