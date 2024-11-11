Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 924Ь Чиньяворык — Сосногорск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 924Ь Чиньяворык — Сосногорск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чиньяворык — Сосногорск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чиньяворык
20:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юкарка
21:03
21:05
10 км.
0 ч. 14 мин.
Тобысь
21:18
21:20
19 км.
0 ч. 29 мин.
Ярега
21:55
22:01
50 км.
1 ч. 6 мин.
Ухта
22:23
22:31
65 км.
1 ч. 34 мин.
Сосногорск
22:51
74 км.
2 ч. 2 мин.
