Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 927Ы Переславль-Залесский — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:35
3 ч. 13 мин.
21:48
5
Маршрут следования поезда 927Ы Переславль-Залесский — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Переславль-Залесский — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Переславль
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Берендеево
19:15
19:20
17 км.
0 ч. 40 мин.
Александров 1
19:46
19:48
46 км.
1 ч. 11 мин.
Сергиев Посад
20:25
20:27
82 км.
1 ч. 50 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
21:48
147 км.
3 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Переславль-Залесский → Москва Распечатать расписание поезда