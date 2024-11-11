07:45
2 ч. 50 мин.
10:35
Маршрут следования поезда 928М Москва — Переславль-Залесский на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Переславль-Залесский с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
07:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
08:46
08:48
65 км.
1 ч. 1 мин.
Александров 1
09:22
09:25
101 км.
1 ч. 37 мин.
Берендеево
09:52
09:57
130 км.
2 ч. 7 мин.
Переславль
10:35
147 км.
2 ч. 50 мин.
