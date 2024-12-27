Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 930С Ростов-на-Дону — Роза Хутор (Красная Поляна).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:45
13 ч. 25 мин.
13
Маршрут следования поезда 930С Ростов-на-Дону — Роза Хутор (Красная Поляна) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Роза Хутор (Красная Поляна) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
21:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
00:08
00:10
91 км.
2 ч. 23 мин.
Каневская
00:49
00:51
138 км.
3 ч. 4 мин.
Брюховецкая
01:20
01:22
170 км.
3 ч. 35 мин.
Краснодар 1
02:43
03:00
256 км.
4 ч. 58 мин.
Горячий Ключ
04:16
04:55
298 км.
6 ч. 31 мин.
Туапсе
06:23
06:30
359 км.
8 ч. 38 мин.
Лазаревская
07:21
07:26
386 км.
9 ч. 36 мин.
Лоо
08:19
08:22
418 км.
10 ч. 34 мин.
Сочи
08:45
09:00
434 км.
11 ч. 0 мин.
Хоста
09:19
09:21
447 км.
11 ч. 34 мин.
Адлер
09:32
10:21
455 км.
11 ч. 47 мин.
Роза Хутор
11:10
494 км.
13 ч. 25 мин.
