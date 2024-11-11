Маршрут следования и продажа билетов
16:45
5 ч. 52 мин.
22:37
Маршрут следования поезда 931Ы Сортавала — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
16:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
16:47
16:48
1 км.
0 ч. 2 мин.
Хелюля
16:54
16:55
5 км.
0 ч. 9 мин.
Рускеала
Горный парк
17:45
18:10
28 км.
1 ч. 0 мин.
Янисъярви
19:11
19:12
48 км.
2 ч. 26 мин.
Суоярви 1
20:19
20:21
123 км.
3 ч. 34 мин.
Эссойла
21:23
21:24
175 км.
4 ч. 38 мин.
Петрозаводск
22:37
234 км.
5 ч. 52 мин.
