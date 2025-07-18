Маршрут следования и продажа билетов
17:20
6 ч. 36 мин.
23:56
Маршрут следования поезда 932В Сортавала — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
17:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хелюля
17:28
17:30
5 км.
0 ч. 8 мин.
Кааламо
17:50
17:57
23 км.
0 ч. 30 мин.
Маткаселькя
18:07
19:05
31 км.
0 ч. 47 мин.
Рускеала
Горный парк
19:12
19:35
33 км.
1 ч. 52 мин.
Маткаселькя
19:53
19:55
35 км.
2 ч. 33 мин.
Янисъярви
20:18
20:20
58 км.
2 ч. 58 мин.
Суоярви 1
21:29
21:31
133 км.
4 ч. 9 мин.
Эссойла
22:35
22:37
185 км.
5 ч. 15 мин.
Томицы
23:32
23:33
239 км.
6 ч. 12 мин.
Петрозаводск
23:56
247 км.
6 ч. 36 мин.
