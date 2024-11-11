Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 933Ь Сортавала — Янисъярви на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Янисъярви с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
09:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
09:08
09:09
1 км.
0 ч. 3 мин.
Морозная
09:15
09:17
4 км.
0 ч. 10 мин.
Хелюля
09:20
11:45
5 км.
0 ч. 15 мин.
Черные Камни
12:19
12:24
29 км.
3 ч. 14 мин.
Янисъярви
12:40
45 км.
3 ч. 35 мин.
