Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 933А Мурманск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
16:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
16:18
16:23
9 км.
0 ч. 15 мин.
Оленегорск
18:07
18:13
93 км.
2 ч. 4 мин.
Апатиты 1
19:35
19:55
156 км.
3 ч. 32 мин.
Кандалакша
21:08
21:23
216 км.
5 ч. 5 мин.
Кемь
01:55
02:10
479 км.
9 ч. 52 мин.
Беломорск
03:05
03:08
526 км.
11 ч. 2 мин.
Надвоицы
04:24
04:27
602 км.
12 ч. 21 мин.
Сегежа
04:48
04:53
618 км.
12 ч. 45 мин.
Медвежья Гора
06:53
07:05
711 км.
14 ч. 50 мин.
Кондопога
08:57
09:00
789 км.
16 ч. 54 мин.
Петрозаводск
09:50
10:15
836 км.
17 ч. 47 мин.
Свирь
11:53
12:32
929 км.
19 ч. 50 мин.
Подпорожье
12:47
12:49
934 км.
20 ч. 44 мин.
Лодейное Поле
13:23
13:29
967 км.
21 ч. 20 мин.
Волховстрой 2
15:07
15:09
1078 км.
23 ч. 4 мин.
Чудово-Московское
16:40
16:41
1174 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Малая Вишера
17:08
17:09
1217 км.
1 д. 1 ч. 5 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:47
1688 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
