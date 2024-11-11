Маршрут следования поезда 934У Москва — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
16:20
16:21
515 км.
5 ч. 33 мин.
Свирь
20:53
21:40
758 км.
10 ч. 6 мин.
Петрозаводск
23:13
23:38
851 км.
12 ч. 26 мин.
Медвежья Гора
02:02
02:14
976 км.
15 ч. 15 мин.
Беломорск
05:50
05:52
1158 км.
19 ч. 3 мин.
Кемь
06:45
07:02
1205 км.
19 ч. 58 мин.
Кандалакша
11:31
11:44
1468 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Апатиты 1
13:00
13:20
1528 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Оленегорск
14:30
14:40
1591 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Кола
17:07
17:10
1675 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Мурманск
17:25
1684 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
