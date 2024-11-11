Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 934Ы Выборг — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Выборг — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Выборг
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменногорск
16:16
16:17
33 км.
0 ч. 36 мин.
Элисенваара
17:43
17:44
94 км.
2 ч. 3 мин.
Яккима
18:05
18:06
116 км.
2 ч. 25 мин.
Сортавала
18:40
150 км.
3 ч. 0 мин.
