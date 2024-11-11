Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 939У Сортавала — Суккозеро. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 939У Сортавала — Суккозеро на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Суккозеро с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
05:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
05:32
05:33
1 км.
0 ч. 2 мин.
Суоярви 1
07:31
07:33
97 км.
2 ч. 1 мин.
Гимольская
09:12
09:17
191 км.
3 ч. 42 мин.
Суккозеро
09:45
219 км.
4 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сортавала → Суккозеро Распечатать расписание поезда