Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 939Я Суккозеро — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Суккозеро — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Суккозеро
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гимольская
15:57
16:02
28 км.
0 ч. 27 мин.
Суоярви 1
17:40
17:42
122 км.
2 ч. 10 мин.
Хелюля
19:59
20:15
217 км.
4 ч. 29 мин.
Сортавала
20:20
222 км.
4 ч. 50 мин.
