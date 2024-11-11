Поезд 983Э Владивосток — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 983Э Владивосток — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:34

Владивосток

10 д. 0 ч. 35 мин.

00:09

Москва

105

Купить билеты

Маршрут следования поезда 983Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

23:34

0 км.

0 ч. 0 мин.

Уссурийск

01:41

5 мин.

01:46

77 км.

2 ч. 7 мин.

Сибирцево

04:22

38 мин.

05:00

134 км.

4 ч. 48 мин.

Спасск-Дальний

06:00

44 мин.

06:44

187 км.

6 ч. 26 мин.

Свиягино

07:17

20 мин.

07:37

218 км.

7 ч. 43 мин.

Ружино

08:54

15 мин.

09:09

298 км.

9 ч. 20 мин.

Дальнереченск 1

10:08

21 мин.

10:29

352 км.

10 ч. 34 мин.

Лучегорск

11:40

20 мин.

12:00

421 км.

12 ч. 6 мин.

Бикин

12:42

10 мин.

12:52

459 км.

13 ч. 8 мин.

Вяземская

14:54

15 мин.

15:09

547 км.

15 ч. 20 мин.

Верино

15:59

10 мин.

16:09

600 км.

16 ч. 25 мин.

Хабаровск 1

17:16

105 мин.

19:01

657 км.

17 ч. 42 мин.

Ин

20:31

20 мин.

20:51

750 км.

20 ч. 57 мин.

Биробиджан

21:48

31 мин.

22:19

818 км.

22 ч. 14 мин.

Бира

23:03

31 мин.

23:34

859 км.

23 ч. 29 мин.

Будукан

23:52

33 мин.

00:25

875 км.

1 д. 0 ч. 18 мин.

Облучье

02:17

15 мин.

02:32

960 км.

1 д. 2 ч. 43 мин.

Бурея

05:31

40 мин.

06:11

1086 км.

1 д. 5 ч. 57 мин.

Завитая

06:57

20 мин.

07:17

1128 км.

1 д. 7 ч. 23 мин.

Возжаевка

08:49

30 мин.

09:19

1213 км.

1 д. 9 ч. 15 мин.

Белогорск

09:51

76 мин.

11:07

1240 км.

1 д. 10 ч. 17 мин.

Свободный

12:04

20 мин.

12:24

1297 км.

1 д. 12 ч. 30 мин.

Шимановская

13:50

53 мин.

14:43

1371 км.

1 д. 14 ч. 16 мин.

Ушумун

16:34

28 мин.

17:02

1487 км.

1 д. 17 ч. 0 мин.

Тыгда

17:40

15 мин.

17:55

1525 км.

1 д. 18 ч. 6 мин.

Магдагачи

20:45

69 мин.

21:54

1576 км.

1 д. 21 ч. 11 мин.

Сковородино

01:34

70 мин.

02:44

1712 км.

2 д. 2 ч. 0 мин.

Уруша

04:37

10 мин.

04:47

1781 км.

2 д. 5 ч. 3 мин.

Ерофей Павлович

06:44

30 мин.

07:14

1842 км.

2 д. 7 ч. 10 мин.

Амазар

09:19

20 мин.

09:39

1912 км.

2 д. 9 ч. 45 мин.

Могоча

11:30

84 мин.

12:54

1986 км.

2 д. 11 ч. 56 мин.

Ксеньевская

15:06

41 мин.

15:47

2057 км.

2 д. 15 ч. 32 мин.

Зилово

18:13

20 мин.

18:33

2154 км.

2 д. 18 ч. 39 мин.

Чернышевск-Забайкальск

20:12

40 мин.

20:52

2223 км.

2 д. 20 ч. 38 мин.

Куэнга

22:01

20 мин.

22:21

2272 км.

2 д. 22 ч. 27 мин.

Приисковая

23:00

20 мин.

23:20

2306 км.

2 д. 23 ч. 26 мин.

Шилка

00:09

26 мин.

00:35

2345 км.

3 д. 0 ч. 35 мин.

Карымская

03:22

18 мин.

03:40

2464 км.

3 д. 3 ч. 48 мин.

Чита 2

05:34

71 мин.

06:45

2537 км.

3 д. 6 ч. 0 мин.

Могзон

09:33

25 мин.

09:58

2647 км.

3 д. 9 ч. 59 мин.

Хилок

11:58

25 мин.

12:23

2759 км.

3 д. 12 ч. 24 мин.

Петровский Завод

15:16

194 мин.

18:30

2870 км.

3 д. 15 ч. 42 мин.

Улан-Удэ

21:07

298 мин.

02:05

2977 км.

3 д. 21 ч. 33 мин.

Выдрино

06:24

1 мин.

06:25

3184 км.

4 д. 6 ч. 50 мин.

Слюдянка 1

07:37

62 мин.

08:39

3251 км.

4 д. 8 ч. 3 мин.

Иркутск
Пассажирский

10:50

146 мин.

13:16

3329 км.

4 д. 11 ч. 16 мин.

Иркутск
Сортировочный

13:30

67 мин.

14:37

3335 км.

4 д. 13 ч. 56 мин.

Ангарск

15:20

58 мин.

16:18

3366 км.

4 д. 15 ч. 46 мин.

Усолье-Сибирское

16:48

21 мин.

17:09

3392 км.

4 д. 17 ч. 14 мин.

Черемхово

18:17

47 мин.

19:04

3452 км.

4 д. 18 ч. 43 мин.

Залари

20:05

15 мин.

20:20

3511 км.

4 д. 20 ч. 31 мин.

Зима

21:15

48 мин.

22:03

3561 км.

4 д. 21 ч. 41 мин.

Тулун

00:08

42 мин.

00:50

3684 км.

5 д. 0 ч. 34 мин.

Нижнеудинск

04:16

74 мин.

05:30

3786 км.

5 д. 4 ч. 42 мин.

Тайшет

08:46

115 мин.

10:41

3919 км.

5 д. 9 ч. 12 мин.

Иланская

13:15

40 мин.

13:55

4043 км.

5 д. 13 ч. 41 мин.

Канск-Енисейский

14:25

40 мин.

15:05

4066 км.

5 д. 14 ч. 51 мин.

Заозерная

16:11

30 мин.

16:41

4133 км.

5 д. 16 ч. 37 мин.

Базаиха

19:31

30 мин.

20:01

4235 км.

5 д. 19 ч. 57 мин.

Красноярск
Пассажирский

20:23

227 мин.

00:10

4249 км.

5 д. 20 ч. 49 мин.

Ачинск 1

04:14

58 мин.

05:12

4395 км.

6 д. 4 ч. 40 мин.

Боготол

06:18

63 мин.

07:21

4456 км.

6 д. 6 ч. 44 мин.

Тяжин

08:29

10 мин.

08:39

4519 км.

6 д. 8 ч. 55 мин.

Мариинск

09:43

155 мин.

12:18

4568 км.

6 д. 10 ч. 9 мин.

Болотная

15:58

5 мин.

16:03

4785 км.

6 д. 16 ч. 24 мин.

Новосибирск
Главный

17:49

100 мин.

19:29

4903 км.

6 д. 18 ч. 15 мин.

Чулымская

21:15

5 мин.

21:20

5025 км.

6 д. 21 ч. 41 мин.

Каргат

21:49

5 мин.

21:54

5070 км.

6 д. 22 ч. 15 мин.

Барабинск

23:27

23 мин.

23:50

5193 км.

6 д. 23 ч. 53 мин.

Чаны

01:09

5 мин.

01:14

5293 км.

7 д. 1 ч. 35 мин.

Татарская

01:50

8 мин.

01:58

5344 км.

7 д. 2 ч. 16 мин.

Омск
Пассажирский

04:15

106 мин.

06:01

5510 км.

7 д. 4 ч. 41 мин.

Называевская

08:05

18 мин.

08:23

5656 км.

7 д. 8 ч. 31 мин.

Ишим

11:38

35 мин.

12:13

5786 км.

7 д. 12 ч. 4 мин.

Заводоуковская

15:15

59 мин.

16:14

5974 км.

7 д. 15 ч. 41 мин.

Тюмень

18:21

95 мин.

19:56

6067 км.

7 д. 18 ч. 47 мин.

Тугулым

20:55

7 мин.

21:02

6126 км.

7 д. 21 ч. 21 мин.

Аксариха

22:36

54 мин.

23:30

6223 км.

7 д. 23 ч. 2 мин.

Камышлов

23:59

30 мин.

00:29

6239 км.

8 д. 0 ч. 25 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

02:38

138 мин.

04:56

6367 км.

8 д. 3 ч. 4 мин.

Шаля

07:48

19 мин.

08:07

6487 км.

8 д. 8 ч. 14 мин.

Кишерть

10:01

5 мин.

10:06

6577 км.

8 д. 10 ч. 27 мин.

Кунгур

10:31

36 мин.

11:07

6593 км.

8 д. 10 ч. 57 мин.

Ферма

12:30

26 мин.

12:56

6659 км.

8 д. 12 ч. 56 мин.

Пермь 2

13:25

245 мин.

17:30

6673 км.

8 д. 13 ч. 51 мин.

Балезино

21:50

30 мин.

22:20

6860 км.

8 д. 22 ч. 16 мин.

Глазов

22:53

35 мин.

23:28

6886 км.

8 д. 23 ч. 19 мин.

Яр

00:04

30 мин.

00:34

6921 км.

9 д. 0 ч. 30 мин.

Зуевка

01:30

5 мин.

01:35

6980 км.

9 д. 1 ч. 56 мин.

Киров
Пассажирский

03:21

85 мин.

04:46

7068 км.

9 д. 3 ч. 47 мин.

Оричи

05:29

2 мин.

05:31

7107 км.

9 д. 5 ч. 55 мин.

Котельнич 1

06:11

10 мин.

06:21

7149 км.

9 д. 6 ч. 37 мин.

Шерстки

07:28

10 мин.

07:38

7213 км.

9 д. 7 ч. 54 мин.

Буреполом

07:47

10 мин.

07:57

7219 км.

9 д. 8 ч. 13 мин.

Шахунья

08:35

10 мин.

08:45

7272 км.

9 д. 9 ч. 1 мин.

Урень

09:40

10 мин.

09:50

7326 км.

9 д. 10 ч. 6 мин.

Ветлужская

10:30

10 мин.

10:40

7377 км.

9 д. 10 ч. 56 мин.

Сухобезводное

11:00

40 мин.

11:40

7396 км.

9 д. 11 ч. 26 мин.

Семенов

12:12

10 мин.

12:22

7433 км.

9 д. 12 ч. 38 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

13:20

65 мин.

14:25

7494 км.

9 д. 13 ч. 46 мин.

Гороховец

16:10

41 мин.

16:51

7566 км.

9 д. 16 ч. 36 мин.

Вязники

17:22

26 мин.

17:48

7606 км.

9 д. 17 ч. 48 мин.

Ковров 1

18:25

10 мин.

18:35

7662 км.

9 д. 18 ч. 51 мин.

Владимир

19:42

43 мин.

20:25

7722 км.

9 д. 20 ч. 8 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

00:09

7898 км.

10 д. 0 ч. 35 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Владивосток и Москва

Информация о поезде 983Э

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 983Э. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 23:34 и прибывает на конечную станцию Москва в 00:09. Вся дорога занимает 10 д. 0 ч. 35 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 д. 5 ч. 31 мин.

Стоимость мест

  • стоимость места – 19745 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 983Э

Количество остановок поезда:

105 станций

Самая длинная остановка:

298 мин. – станция Улан-Удэ

Типы вагонов:

плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

19745 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 983Э:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
