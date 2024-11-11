Маршрут следования поезда 983Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
23:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уссурийск
01:41
01:46
77 км.
2 ч. 7 мин.
Сибирцево
04:22
05:00
134 км.
4 ч. 48 мин.
Спасск-Дальний
06:00
06:44
187 км.
6 ч. 26 мин.
Свиягино
07:17
07:37
218 км.
7 ч. 43 мин.
Ружино
08:54
09:09
298 км.
9 ч. 20 мин.
Дальнереченск 1
10:08
10:29
352 км.
10 ч. 34 мин.
Лучегорск
11:40
12:00
421 км.
12 ч. 6 мин.
Бикин
12:42
12:52
459 км.
13 ч. 8 мин.
Вяземская
14:54
15:09
547 км.
15 ч. 20 мин.
Верино
15:59
16:09
600 км.
16 ч. 25 мин.
Хабаровск 1
17:16
19:01
657 км.
17 ч. 42 мин.
Ин
20:31
20:51
750 км.
20 ч. 57 мин.
Биробиджан
21:48
22:19
818 км.
22 ч. 14 мин.
Бира
23:03
23:34
859 км.
23 ч. 29 мин.
Будукан
23:52
00:25
875 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Облучье
02:17
02:32
960 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Бурея
05:31
06:11
1086 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Завитая
06:57
07:17
1128 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Возжаевка
08:49
09:19
1213 км.
1 д. 9 ч. 15 мин.
Белогорск
09:51
11:07
1240 км.
1 д. 10 ч. 17 мин.
Свободный
12:04
12:24
1297 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Шимановская
13:50
14:43
1371 км.
1 д. 14 ч. 16 мин.
Ушумун
16:34
17:02
1487 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Тыгда
17:40
17:55
1525 км.
1 д. 18 ч. 6 мин.
Магдагачи
20:45
21:54
1576 км.
1 д. 21 ч. 11 мин.
Сковородино
01:34
02:44
1712 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Уруша
04:37
04:47
1781 км.
2 д. 5 ч. 3 мин.
Ерофей Павлович
06:44
07:14
1842 км.
2 д. 7 ч. 10 мин.
Амазар
09:19
09:39
1912 км.
2 д. 9 ч. 45 мин.
Могоча
11:30
12:54
1986 км.
2 д. 11 ч. 56 мин.
Ксеньевская
15:06
15:47
2057 км.
2 д. 15 ч. 32 мин.
Зилово
18:13
18:33
2154 км.
2 д. 18 ч. 39 мин.
Чернышевск-Забайкальск
20:12
20:52
2223 км.
2 д. 20 ч. 38 мин.
Куэнга
22:01
22:21
2272 км.
2 д. 22 ч. 27 мин.
Приисковая
23:00
23:20
2306 км.
2 д. 23 ч. 26 мин.
Шилка
00:09
00:35
2345 км.
3 д. 0 ч. 35 мин.
Карымская
03:22
03:40
2464 км.
3 д. 3 ч. 48 мин.
Чита 2
05:34
06:45
2537 км.
3 д. 6 ч. 0 мин.
Могзон
09:33
09:58
2647 км.
3 д. 9 ч. 59 мин.
Хилок
11:58
12:23
2759 км.
3 д. 12 ч. 24 мин.
Петровский Завод
15:16
18:30
2870 км.
3 д. 15 ч. 42 мин.
Улан-Удэ
21:07
02:05
2977 км.
3 д. 21 ч. 33 мин.
Выдрино
06:24
06:25
3184 км.
4 д. 6 ч. 50 мин.
Слюдянка 1
07:37
08:39
3251 км.
4 д. 8 ч. 3 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:50
13:16
3329 км.
4 д. 11 ч. 16 мин.
Иркутск
Сортировочный
13:30
14:37
3335 км.
4 д. 13 ч. 56 мин.
Ангарск
15:20
16:18
3366 км.
4 д. 15 ч. 46 мин.
Усолье-Сибирское
16:48
17:09
3392 км.
4 д. 17 ч. 14 мин.
Черемхово
18:17
19:04
3452 км.
4 д. 18 ч. 43 мин.
Залари
20:05
20:20
3511 км.
4 д. 20 ч. 31 мин.
Зима
21:15
22:03
3561 км.
4 д. 21 ч. 41 мин.
Тулун
00:08
00:50
3684 км.
5 д. 0 ч. 34 мин.
Нижнеудинск
04:16
05:30
3786 км.
5 д. 4 ч. 42 мин.
Тайшет
08:46
10:41
3919 км.
5 д. 9 ч. 12 мин.
Иланская
13:15
13:55
4043 км.
5 д. 13 ч. 41 мин.
Канск-Енисейский
14:25
15:05
4066 км.
5 д. 14 ч. 51 мин.
Заозерная
16:11
16:41
4133 км.
5 д. 16 ч. 37 мин.
Базаиха
19:31
20:01
4235 км.
5 д. 19 ч. 57 мин.
Красноярск
Пассажирский
20:23
00:10
4249 км.
5 д. 20 ч. 49 мин.
Ачинск 1
04:14
05:12
4395 км.
6 д. 4 ч. 40 мин.
Боготол
06:18
07:21
4456 км.
6 д. 6 ч. 44 мин.
Тяжин
08:29
08:39
4519 км.
6 д. 8 ч. 55 мин.
Мариинск
09:43
12:18
4568 км.
6 д. 10 ч. 9 мин.
Болотная
15:58
16:03
4785 км.
6 д. 16 ч. 24 мин.
Новосибирск
Главный
17:49
19:29
4903 км.
6 д. 18 ч. 15 мин.
Чулымская
21:15
21:20
5025 км.
6 д. 21 ч. 41 мин.
Каргат
21:49
21:54
5070 км.
6 д. 22 ч. 15 мин.
Барабинск
23:27
23:50
5193 км.
6 д. 23 ч. 53 мин.
Чаны
01:09
01:14
5293 км.
7 д. 1 ч. 35 мин.
Татарская
01:50
01:58
5344 км.
7 д. 2 ч. 16 мин.
Омск
Пассажирский
04:15
06:01
5510 км.
7 д. 4 ч. 41 мин.
Называевская
08:05
08:23
5656 км.
7 д. 8 ч. 31 мин.
Ишим
11:38
12:13
5786 км.
7 д. 12 ч. 4 мин.
Заводоуковская
15:15
16:14
5974 км.
7 д. 15 ч. 41 мин.
Тюмень
18:21
19:56
6067 км.
7 д. 18 ч. 47 мин.
Тугулым
20:55
21:02
6126 км.
7 д. 21 ч. 21 мин.
Аксариха
22:36
23:30
6223 км.
7 д. 23 ч. 2 мин.
Камышлов
23:59
00:29
6239 км.
8 д. 0 ч. 25 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:38
04:56
6367 км.
8 д. 3 ч. 4 мин.
Шаля
07:48
08:07
6487 км.
8 д. 8 ч. 14 мин.
Кишерть
10:01
10:06
6577 км.
8 д. 10 ч. 27 мин.
Кунгур
10:31
11:07
6593 км.
8 д. 10 ч. 57 мин.
Ферма
12:30
12:56
6659 км.
8 д. 12 ч. 56 мин.
Пермь 2
13:25
17:30
6673 км.
8 д. 13 ч. 51 мин.
Балезино
21:50
22:20
6860 км.
8 д. 22 ч. 16 мин.
Глазов
22:53
23:28
6886 км.
8 д. 23 ч. 19 мин.
Яр
00:04
00:34
6921 км.
9 д. 0 ч. 30 мин.
Зуевка
01:30
01:35
6980 км.
9 д. 1 ч. 56 мин.
Киров
Пассажирский
03:21
04:46
7068 км.
9 д. 3 ч. 47 мин.
Оричи
05:29
05:31
7107 км.
9 д. 5 ч. 55 мин.
Котельнич 1
06:11
06:21
7149 км.
9 д. 6 ч. 37 мин.
Шерстки
07:28
07:38
7213 км.
9 д. 7 ч. 54 мин.
Буреполом
07:47
07:57
7219 км.
9 д. 8 ч. 13 мин.
Шахунья
08:35
08:45
7272 км.
9 д. 9 ч. 1 мин.
Урень
09:40
09:50
7326 км.
9 д. 10 ч. 6 мин.
Ветлужская
10:30
10:40
7377 км.
9 д. 10 ч. 56 мин.
Сухобезводное
11:00
11:40
7396 км.
9 д. 11 ч. 26 мин.
Семенов
12:12
12:22
7433 км.
9 д. 12 ч. 38 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:20
14:25
7494 км.
9 д. 13 ч. 46 мин.
Гороховец
16:10
16:51
7566 км.
9 д. 16 ч. 36 мин.
Вязники
17:22
17:48
7606 км.
9 д. 17 ч. 48 мин.
Ковров 1
18:25
18:35
7662 км.
9 д. 18 ч. 51 мин.
Владимир
19:42
20:25
7722 км.
9 д. 20 ч. 8 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
00:09
7898 км.
10 д. 0 ч. 35 мин.
