Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 100С Адлер — Санкт-Петербург.
05:26
2 д. 5 ч. 34 мин.
11:00
40
Маршрут следования поезда 100С Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
05:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
05:38
05:40
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
05:59
06:07
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
06:32
06:40
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
07:21
07:25
69 км.
1 ч. 55 мин.
Туапсе
08:43
08:56
96 км.
3 ч. 17 мин.
Горячий Ключ
11:12
11:44
157 км.
5 ч. 46 мин.
Краснодар 1
13:52
14:02
199 км.
8 ч. 26 мин.
Динская
14:30
14:32
226 км.
9 ч. 4 мин.
Кореновск
15:01
15:03
260 км.
9 ч. 35 мин.
Выселки
15:26
15:28
279 км.
10 ч. 0 мин.
Тихорецкая
16:22
16:30
326 км.
10 ч. 56 мин.
Сальск
18:57
19:27
455 км.
13 ч. 31 мин.
Волгодонская
21:59
22:04
580 км.
16 ч. 33 мин.
Морозовская
00:12
00:14
675 км.
18 ч. 46 мин.
Тацинская
01:08
01:10
719 км.
19 ч. 42 мин.
Белая Калитва
02:02
02:04
755 км.
20 ч. 36 мин.
Лихая
03:08
03:36
799 км.
21 ч. 42 мин.
Каменская
04:03
04:05
818 км.
22 ч. 37 мин.
Миллерово
04:58
05:00
884 км.
23 ч. 32 мин.
Кутейниково
05:52
05:54
939 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Зайцевка
06:30
06:47
976 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Россошь
07:49
08:18
1041 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Евдаково
09:18
09:44
1100 км.
1 д. 3 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:24
10:32
1130 км.
1 д. 4 ч. 58 мин.
Придача
Воронеж-Южный
12:06
12:10
1205 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Усмань
13:28
13:30
1262 км.
1 д. 8 ч. 2 мин.
Липецк
15:02
15:17
1324 км.
1 д. 9 ч. 36 мин.
Елец
16:34
17:10
1394 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Ефремов
18:45
18:47
1460 км.
1 д. 13 ч. 19 мин.
Узловая 1
Московской жд
20:29
20:31
1552 км.
1 д. 15 ч. 3 мин.
Тула
Московский Вокзал
21:26
21:58
1598 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Москва
Восточный Вокзал
00:58
01:16
1771 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Тверь
03:56
03:58
1933 км.
1 д. 22 ч. 30 мин.
Вышний Волочек
05:03
05:04
2049 км.
1 д. 23 ч. 37 мин.
Бологое-Московское
05:33
05:45
2092 км.
2 д. 0 ч. 7 мин.
Окуловка
06:37
06:38
2162 км.
2 д. 1 ч. 11 мин.
Малая Вишера
07:45
07:46
2243 км.
2 д. 2 ч. 19 мин.
Чудово-Московское
08:26
08:27
2286 км.
2 д. 3 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:00
2402 км.
2 д. 5 ч. 34 мин.
