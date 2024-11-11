Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 102Я Москва — Ярославль. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 102Я Москва — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
08:32
08:34
65 км.
0 ч. 57 мин.
Александров 1
09:02
09:03
101 км.
1 ч. 27 мин.
Берендеево
09:27
09:28
130 км.
1 ч. 52 мин.
Ростов
Ярославский
10:16
10:18
200 км.
2 ч. 41 мин.
Ярославль
Главный
10:58
254 км.
3 ч. 23 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Привет. Ничего не могу плохого сказать про сам поезд, проводники тоже приветливые девочки. Но было очень жарко, показывало 28 градусов в вагоне. Попросили уменьшить отопление – сказали что не получится. Пришлось часть дороги потеть.
Были очень неудобные кресла в поезде. После того как несколько часов там просидел – потом спина отваливалась целый день. Болела так, что согнуться нормально не мог.
Спасибо за поездку мне все понравилось! Хорошие проводники и поезд приехал точно по расписанию. Туалет не эталон чистоты, однако видела куда более худшие варианты. Поэтому могу поставить оценку 8 из 10
По долгу службы приходится периодически ездить Ярославль и не только. Могу сказать, что это не самый худший поезд, на котором мне приходилось ездить. Конечно еще многое зависит от попутчиков, но тут как попадет. Выбирать не приходится. Проводники вполне адекватные.
Ездила с дочкой к бабушке и совершенно не заметила, как быстро прошла поездка! Время пролетело буквально незаметно – только сели и сразу приехали. Поезд едет быстро, спасибо!