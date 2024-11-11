Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 104Я Москва — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
15:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
15:55
15:57
65 км.
0 ч. 55 мин.
Александров 1
16:26
16:27
101 км.
1 ч. 26 мин.
Берендеево
16:50
16:51
130 км.
1 ч. 50 мин.
Ростов
Ярославский
17:40
17:42
200 км.
2 ч. 40 мин.
Ярославль
Главный
18:22
254 км.
3 ч. 22 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Ярославль Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень хороший скорый поезд, всегда чисто и уютно. Самый быстрый способ добраться до Ярославля из Москвы.
Никогда претензий не имел к данному поезду. Сама поездка прошла хорошо, как и всегда. Езжу на этом поезде часто, иногда по 2-3 раза в месяц. Всегда все хорошо.
Спасибо за возможность оставить отзыв. Слышала что этот состав хотят отменить и это будет очень печально!! Поезд очень быстрый и комфортный.
Хочу выразить большое спасибо проводнице Елене. Поезд приезжает очень быстро, на остановках вообще не стоит. Приехал, открыл двери, закрыл двери и уехал. Ничего более комфортного и шустрого в Ярославль не ходит.
«Скорый поезд, к дому мчится…. Прилечу домой как птица..» Как по нотам! Поезд что надо.
НА мой взгляд можно было бы сделать стоимость билетов ниже. 800 рублей в купе за 3 часа – дорого.