Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 106Я Москва — Ярославль
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 106Я Москва — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
20:02
20:04
65 км.
0 ч. 57 мин.
Александров 1
20:32
20:33
101 км.
1 ч. 27 мин.
Берендеево
20:56
20:57
130 км.
1 ч. 51 мин.
Ростов
Ярославский
21:48
21:50
200 км.
2 ч. 43 мин.
Ярославль
Главный
22:30
254 км.
3 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень удивили сидячие вагоны и то, какой в них организован комфорт. Еду предлагают ходят и т.п. Я вообще удивился, потому что комфорт приблизительно как в самолете))))
Привет. Было чисто и приятно ехать. Проводники адекватные и вежливые. Наибольшее неудобство для меня вызвало то, что при выезде за пределы МО сразу же все пропадает, что интернет, что связь. Только иногда на некоторых участках ловит, а в остальном глушь.
Это самый быстрый из поездов, поэтому я его и выбираю. НО! Хочу отметить также, что стоимость билетов невысокая, а также в последнее время его довольно хорошо оборудовали. Поэтому выбираю именно его.
Было приятно ехать в комфортных условиях. Поезд немного опоздал, но вроде как была причина не в машинисте, а в том, что нас заставили стоять, чтобы пропустить какой-то там поезд, который тоже опоздал.
Большое спасибо за хорошую комфортную поездку. Одни из лучших поездов, которые ездят в Ярославль. Минимум остановок и максимум комфорта.