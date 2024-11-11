Маршрут следования и продажа билетов
18:15
8 ч. 44 мин.
02:59
Маршрут следования поезда 108Н Омск — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кормиловка
18:57
18:59
45 км.
0 ч. 42 мин.
Калачинская
19:25
19:27
76 км.
1 ч. 10 мин.
Татарская
20:24
20:26
165 км.
2 ч. 9 мин.
Чаны
21:08
21:10
216 км.
2 ч. 53 мин.
Озеро-Карачинское
21:22
21:27
228 км.
3 ч. 7 мин.
Барабинск
22:32
22:45
316 км.
4 ч. 17 мин.
Убинская
23:42
23:44
399 км.
5 ч. 27 мин.
Каргат
00:13
00:15
440 км.
5 ч. 58 мин.
Обь
02:33
02:35
597 км.
8 ч. 18 мин.
Новосибирск
Главный
02:59
608 км.
8 ч. 44 мин.
