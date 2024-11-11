22:40
6 ч. 50 мин.
05:30
Маршрут следования поезда 111А Петрозаводск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Деревянка
23:09
23:10
25 км.
0 ч. 29 мин.
Пяжиева Сельга
23:22
23:23
33 км.
0 ч. 42 мин.
Ладва
23:39
23:40
48 км.
0 ч. 59 мин.
Пай
23:58
23:59
64 км.
1 ч. 18 мин.
Токари
00:11
00:12
75 км.
1 ч. 31 мин.
Свирь
00:40
01:14
98 км.
2 ч. 0 мин.
Подпорожье
01:29
01:31
103 км.
2 ч. 49 мин.
Лодейное Поле
02:04
02:10
136 км.
3 ч. 24 мин.
Волховстрой 1
03:41
03:46
249 км.
5 ч. 1 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:30
352 км.
6 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сам поезд еще нормальный. Но вот контингент который на нем ездит мне очень не понравился. Дело в том, что у нас ехал мужчина, который сел уже выпившим. После этого всю дорогу догонялся пивом и ходил курить в тамбур. И что вы думаете? ПРОВОДНИКАМ НАПЛЕВАТЬ! Они ничего не сделали вообще ему, мне кажется что даже сами ходили курить в тот же тамбур. При этом везде стоят надписи что курение запрещено.
В вагонах не Майями, Ночью было очень холодно потому что дуло из окна. До идеальной чистоты внутри далеко. Я даже замечание проводнице сделал, после чего она с веником пришла. Поэтому три бала.
Розеток в вагоне не было, а меня при покупке уверяли что они будут. Хотела в дороге поработать ночью на ноутбуке – по итогу только 2 часа поработала пока батарея не села. Безобразие.
Здравствуйте) Поездка прошла идеально! У нас была проводница Анна – очень хорошо работала, большое ей спасибо.
Если честно - бывало и получше. На твердую четверку