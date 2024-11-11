Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 113А Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
11:30
6 ч. 50 мин.
18:20
Маршрут следования поезда 113А Петрозаводск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
11:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
13:07
13:37
93 км.
1 ч. 37 мин.
Лодейное Поле
14:23
14:25
130 км.
2 ч. 53 мин.
Волховстрой 1
16:30
16:32
243 км.
5 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
18:20
346 км.
6 ч. 50 мин.
