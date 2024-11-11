Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 114С Адлер — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
05:26
2 д. 4 ч. 24 мин.
09:50
35
Маршрут следования поезда 114С Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
05:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
05:38
05:40
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
05:59
06:04
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
06:30
06:44
37 км.
1 ч. 4 мин.
Лазаревская
07:26
07:28
69 км.
2 ч. 0 мин.
Туапсе
08:13
08:25
96 км.
2 ч. 47 мин.
Горячий Ключ
11:16
11:52
157 км.
5 ч. 50 мин.
Краснодар 1
13:52
14:00
199 км.
8 ч. 26 мин.
Динская
14:29
14:31
226 км.
9 ч. 3 мин.
Кореновск
15:01
15:03
260 км.
9 ч. 35 мин.
Выселки
15:25
15:27
279 км.
9 ч. 59 мин.
Тихорецкая
16:26
16:28
326 км.
11 ч. 0 мин.
Сальск
18:56
19:26
455 км.
13 ч. 30 мин.
Волгодонская
21:49
21:54
580 км.
16 ч. 23 мин.
Морозовская
23:55
23:57
675 км.
18 ч. 29 мин.
Лихая
02:46
03:15
798 км.
21 ч. 20 мин.
Каменская
03:42
03:44
817 км.
22 ч. 16 мин.
Миллерово
04:37
04:39
883 км.
23 ч. 11 мин.
Кутейниково
05:29
05:31
938 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Россошь
07:10
07:25
1040 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:08
09:16
1128 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:33
11:37
1203 км.
1 д. 6 ч. 7 мин.
Усмань
13:13
13:15
1260 км.
1 д. 7 ч. 47 мин.
Липецк
14:37
14:47
1322 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Елец
15:56
16:27
1392 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Ефремов
17:47
17:49
1458 км.
1 д. 12 ч. 21 мин.
Узловая 1
Московской жд
19:32
19:34
1550 км.
1 д. 14 ч. 6 мин.
Тула
Московский Вокзал
20:30
21:05
1596 км.
1 д. 15 ч. 4 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:44
00:09
1769 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Тверь
02:05
02:07
1931 км.
1 д. 20 ч. 39 мин.
Вышний Волочек
03:23
03:24
2047 км.
1 д. 21 ч. 57 мин.
Бологое-Московское
03:54
03:56
2090 км.
1 д. 22 ч. 28 мин.
Окуловка
04:45
04:46
2160 км.
1 д. 23 ч. 19 мин.
Малая Вишера
05:41
05:43
2241 км.
2 д. 0 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:50
2401 км.
2 д. 4 ч. 24 мин.
