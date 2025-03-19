Расписание поезда Череповец — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Череповец 1
06:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шексна
07:27
07:30
34 км.
0 ч. 42 мин.
Чебсара
07:51
07:53
51 км.
1 ч. 6 мин.
Кипелово
08:15
08:17
69 км.
1 ч. 30 мин.
Вологда 1
09:05
111 км.
2 ч. 20 мин.
