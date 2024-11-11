Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 122А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 122А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
23:40
23:41
160 км.
2 ч. 0 мин.
Вышний Волочек
01:11
01:12
276 км.
3 ч. 31 мин.
Бологое-Московское
01:41
01:45
319 км.
4 ч. 1 мин.
Малая Вишера
03:18
03:19
470 км.
5 ч. 38 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:38
630 км.
7 ч. 58 мин.
