Маршрут следования и продажа билетов
17:35
1 д. 18 ч. 56 мин.
12:31
Маршрут следования поезда 122С Новороссийск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
17:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
18:02
18:07
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
18:38
18:43
42 км.
1 ч. 3 мин.
Протока
19:50
19:52
79 км.
2 ч. 15 мин.
Тимашевская
21:18
21:28
155 км.
3 ч. 43 мин.
Брюховецкая
21:51
21:53
174 км.
4 ч. 16 мин.
Каневская
22:20
22:22
206 км.
4 ч. 45 мин.
Староминская-Тимашевск
23:03
23:05
253 км.
5 ч. 28 мин.
Ростов
Главный
00:31
00:51
344 км.
6 ч. 56 мин.
Новочеркасск
01:54
01:56
382 км.
8 ч. 19 мин.
Шахтная
02:43
02:45
418 км.
9 ч. 8 мин.
Сулин
03:13
03:15
436 км.
9 ч. 38 мин.
Зверево
03:38
03:40
451 км.
10 ч. 3 мин.
Лихая
04:04
04:21
467 км.
10 ч. 29 мин.
Каменская
04:48
04:50
486 км.
11 ч. 13 мин.
Миллерово
05:47
05:49
552 км.
12 ч. 12 мин.
Кутейниково
06:40
06:42
607 км.
13 ч. 5 мин.
Россошь
08:12
08:27
709 км.
14 ч. 37 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:35
10:42
797 км.
17 ч. 0 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:49
11:54
872 км.
18 ч. 14 мин.
Липецк
15:53
16:00
983 км.
22 ч. 18 мин.
Елец
17:18
17:49
1053 км.
23 ч. 43 мин.
Ефремов
19:25
19:27
1119 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Узловая 1
Московской жд
21:19
21:23
1211 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Тула
Московский Вокзал
22:20
22:54
1257 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Тарусская
23:45
00:01
1317 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Москва
Восточный Вокзал
01:53
02:13
1431 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Тверь
06:09
06:11
1593 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Вышний Волочек
07:21
07:22
1709 км.
1 д. 13 ч. 46 мин.
Бологое-Московское
08:08
08:20
1752 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Окуловка
09:55
09:56
1822 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
Малая Вишера
10:44
10:45
1903 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:31
2063 км.
1 д. 18 ч. 56 мин.
