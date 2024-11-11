Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 124Ф Ташкент (Узбекистан) — Волгоград. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:55
2 д. 11 ч. 36 мин.
09:31
24
Маршрут следования поезда 124Ф Ташкент (Узбекистан) — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ташкент
Центральный
21:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Самарканд
02:00
02:38
267 км.
4 ч. 5 мин.
Блок пост 3795км
03:27
03:29
324 км.
5 ч. 32 мин.
Навои
04:15
04:18
404 км.
6 ч. 20 мин.
Бухара 1
05:20
05:50
486 км.
7 ч. 25 мин.
Ургенч
11:29
12:31
873 км.
13 ч. 34 мин.
Хазарасп
13:13
13:18
916 км.
15 ч. 18 мин.
Мискин
14:04
14:54
933 км.
16 ч. 9 мин.
Туртгул
15:22
15:27
961 км.
17 ч. 27 мин.
Нукус
18:07
18:17
1111 км.
20 ч. 12 мин.
Кунград
20:00
20:38
1204 км.
22 ч. 5 мин.
Каракалпакия
01:50
04:10
1489 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Бейнеу
04:42
06:42
1588 км.
1 д. 6 ч. 47 мин.
Кульсары
10:09
10:24
1793 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Макат
12:04
12:36
1882 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Доссор
13:14
13:19
1913 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Атырау
14:40
15:10
1999 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Исатай
17:16
17:26
2146 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Ганюшкино
18:50
20:50
2224 км.
1 д. 20 ч. 55 мин.
Аксарайская
23:36
01:56
2305 км.
2 д. 1 ч. 41 мин.
Верхний Баскунчак
04:47
05:10
2491 км.
2 д. 6 ч. 52 мин.
Владимировка
05:55
06:07
2532 км.
2 д. 8 ч. 0 мин.
Волжский
08:40
08:43
2650 км.
2 д. 10 ч. 45 мин.
Волгоград 1
09:31
2671 км.
2 д. 11 ч. 36 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ташкент (Узбекистан) → Волгоград Распечатать расписание поезда