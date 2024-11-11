Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 128А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
03:11
03:13
160 км.
1 ч. 46 мин.
Вышний Волочек
04:25
04:27
276 км.
3 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
04:57
05:14
319 км.
3 ч. 32 мин.
Окуловка
06:02
06:04
389 км.
4 ч. 37 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:11
629 км.
9 ч. 46 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Что могу сказать про этот поезд. Первое- слабый кондей, но это было и плюсом ,потому что я спал на верхней полке и мне даже не дуло. Замерзнуть не получилось. Второе – вагоны далеко не новые, но удобные. Выспался отлично.
Были рабочие розетки, в вагоне комфортно. У меня не было матраса, проводница что-то невнятное говорила что поищет и т.п. И так по итогу ничего мне и не принесли. Пришлось ехать лежа на твердом. Отвратительное обслуживание!
Туалеты настолько отвратительные что я решила больше на этом поезде не ездить. Садиться противно, вы вообще когда-нибудь их моете????
В поезде ехал и отдыхал. Попросил сделать кофе – сделали буквально через 10 минут. Наслаждался одним словом и кайфовал.
Ехала в сидячем вагоне. Думала что будет хуже. Сидения довольно приятные, спина не сильно устала к концу поездки. Внутри было чисто.
Дышать совершенно нечем для чего так топить? Чуть плохо не стало, искала проводника, как сквозь землю провалилась.отвратительный поезд