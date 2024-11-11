Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 128Е Приобье — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 128Е Приобье — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
11:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
12:39
12:49
45 км.
0 ч. 57 мин.
Вонъеган
13:39
13:41
76 км.
1 ч. 57 мин.
Пантынг
14:00
14:01
88 км.
2 ч. 18 мин.
Коммунистическая
14:38
14:40
113 км.
2 ч. 56 мин.
Конда
15:18
15:21
144 км.
3 ч. 36 мин.
Нюрих
15:41
15:42
157 км.
3 ч. 59 мин.
Верхнекондинская
16:04
16:34
172 км.
4 ч. 22 мин.
Геологическая
16:52
16:57
186 км.
5 ч. 10 мин.
Алябьево
17:26
17:29
213 км.
5 ч. 44 мин.
Разъезд 135км
17:42
17:44
223 км.
6 ч. 0 мин.
Атымья
18:10
18:12
246 км.
6 ч. 28 мин.
Пелым
18:30
18:32
262 км.
6 ч. 48 мин.
Оус
19:04
19:06
291 км.
7 ч. 22 мин.
Першино
20:01
20:03
351 км.
8 ч. 19 мин.
Ивдель 1
20:16
20:19
356 км.
8 ч. 34 мин.
Серов
22:32
23:15
474 км.
10 ч. 50 мин.
Верхотурье
00:41
00:43
553 км.
12 ч. 59 мин.
Нижний Тагил
03:04
03:26
669 км.
15 ч. 22 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
05:35
791 км.
17 ч. 53 мин.
