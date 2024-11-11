Маршрут следования и продажа билетов
16:10
21 ч. 28 мин.
13:38
19
Маршрут следования поезда 133Г Казань — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
17:03
17:05
34 км.
0 ч. 53 мин.
Урмары
17:52
17:54
76 км.
1 ч. 42 мин.
Канаш
18:30
19:21
111 км.
2 ч. 20 мин.
Вурнары
19:58
20:00
144 км.
3 ч. 48 мин.
Шумерля
20:30
20:33
177 км.
4 ч. 20 мин.
Пильна
20:58
21:00
208 км.
4 ч. 48 мин.
Сергач
21:23
21:26
234 км.
5 ч. 13 мин.
Арзамас 2
22:59
23:03
338 км.
6 ч. 49 мин.
Навашино
00:22
00:26
443 км.
8 ч. 12 мин.
Муром 1
00:43
00:47
454 км.
8 ч. 33 мин.
Вековка
01:53
02:21
530 км.
9 ч. 43 мин.
Тверь
07:45
07:46
868 км.
15 ч. 35 мин.
Вышний Волочек
09:36
09:37
984 км.
17 ч. 26 мин.
Бологое-Московское
10:05
10:17
1027 км.
17 ч. 55 мин.
Окуловка
11:00
11:01
1097 км.
18 ч. 50 мин.
Малая Вишера
11:42
11:43
1178 км.
19 ч. 32 мин.
Чудово-Московское
12:08
12:09
1221 км.
19 ч. 58 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:38
1337 км.
21 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Чистые вагоны и вежливый персонал сделали эту поездку для меня действительно приятной. Боялась что замерзну по дороге – но не замерзла. Конечно, туалет был не идеально чистым, но вполне приемлемым.
Чистота – на уровне 3 из 5. Обслуживание на 4 из 5. Соседи – на 4 из 5. Если подытожить – то терпимо и вполне комфортно.
Ехали в купе. Всю ночь что-то стучало, как будто болт открутился. Как дятел по голове – тук тук тук. Не выспались совершенно. Сутра заказали кофе – цена конская а сам напиток даже не допили. Как в таких условиях жить не знаю.
Поезд едет довольно быстро, если бы не стоял на некоторых остановках долго – то вообще было бы очень круто! Ну и время приезда я бы поменяла. Если бы он приезжал хотя бы в районе 7-8 утра, то цены бы не было ему.
Мне вообще повезло – в купе кроме меня вообще никого не было)))) Один как король ехал. Ощутил все прелести сервиса. Спал спокойно, никто под боком не храпел.