Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 136М Москва — Нижний Новгород.
09:05
5 ч. 49 мин.
14:54
4
Маршрут следования поезда 136М Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
09:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
12:04
12:33
176 км.
2 ч. 59 мин.
Ковров 1
13:11
13:13
236 км.
4 ч. 6 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:54
398 км.
5 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На протяжении всей поездки, влажная уборка была всего лишь один раз. И то к нам в купе не заходили, а проводили ее в общем корридоре. В нашем купе всего один раз легонько веником пробежались и все. Но уборка – это ладно. ПОСТОЯННОЕ дребежжание чего-то металлического за стенкой просто убивало и не давало спать.
Вагоны все старые, как черти. Нет ни розеток рабочих, ничего. Когда уже по рельсам будет ездить что-то хотя бы более-менее нормальное?
Когда ехали по дороге, единственный недостаток, который был – это то, что жара была невыносимая. Кондиционер не включался (а может его и в помине не было). Но духота страшная была. Благо к ночи более-менее холодело.
У нас была очень хорошая проводница – Татьяна Георгиевна. Хотела бы передать ей большое спасибо за все то, что она для нас делала на протяжении всей поездки. Состояние вагона было плачевное, но она старалась поддерживать чистоту и порядок.
Вагоны не очень, видно что скоро пойдут в утиль. Но поезд еще кое-как ездит. По проводницам вопросов нет, стараются.