Маршрут следования и продажа билетов
15:10
14 ч. 28 мин.
05:38
14
Маршрут следования поезда 140М Брянск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Судимир
15:54
15:56
46 км.
0 ч. 44 мин.
Палики
16:18
16:20
75 км.
1 ч. 8 мин.
Думиничи
16:32
16:34
86 км.
1 ч. 22 мин.
Сухиничи
Главные
16:57
17:27
110 км.
1 ч. 47 мин.
Калуга
Сергиев Скит
18:25
18:43
182 км.
3 ч. 15 мин.
Малоярославец
19:29
19:32
238 км.
4 ч. 19 мин.
Обнинское
19:47
19:50
250 км.
4 ч. 37 мин.
Тверь
23:57
23:59
449 км.
8 ч. 47 мин.
Вышний Волочек
01:09
01:10
565 км.
9 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
01:41
02:01
608 км.
10 ч. 31 мин.
Окуловка
03:06
03:07
678 км.
11 ч. 56 мин.
Малая Вишера
03:56
03:57
759 км.
12 ч. 46 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:38
919 км.
14 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Мне не понравилось обслуживание, проводница делала все с лицом, как будто я ей денег должен. Как будто одолжение мне делает. Фу аж противно было. Впервые такое видела.
Я поездкой остался доволен. Сначала сели в вагон – было как-то прохладно. Видимо система отопления еще не начала нормально работать. Но ближе к ночи все разогрелось очень даже хорошо. Мы даже двери в купе приоткрыли, чтобы не так было жарко спать
В вагоне 2 туалета, но один из них был сломан. А второй к концу поездки загадили очень сильно. Также был маленький напор воды, руки еле можно было помыть…. Короче бывало и получше.
Поезд не дорогой, но при этом довольно комфортный для своей стоимости. Проводницы очень приветливые ивнимательные. С пассажирами тут уже как повезет так и будет. Мне в этой поездке повезло.
Старый вагон без кондиционера и банальных удобств. Розетка только одна и та еле заряжала телефон. Также ночью дуло из окна, как будто оно приоткрыто, хотя окно было закрыто.
Поезд хороший. Хотелось бы уточнить, в связи с чем ликвидировали вагон СВ? Очень было комфортно ранее. Спасибо за ответ