Поезд 140М Брянск — Санкт-Петербург

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:10

Брянск

14 ч. 28 мин.

05:38

Санкт-Петербург

14

Маршрут следования поезда 140М Брянск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Брянск — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Брянск Орловский

15:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Судимир

15:54

2 мин.

15:56

46 км.

0 ч. 44 мин.

Палики

16:18

2 мин.

16:20

75 км.

1 ч. 8 мин.

Думиничи

16:32

2 мин.

16:34

86 км.

1 ч. 22 мин.

Сухиничи
Главные

16:57

30 мин.

17:27

110 км.

1 ч. 47 мин.

Калуга
Сергиев Скит

18:25

18 мин.

18:43

182 км.

3 ч. 15 мин.

Малоярославец

19:29

3 мин.

19:32

238 км.

4 ч. 19 мин.

Обнинское

19:47

3 мин.

19:50

250 км.

4 ч. 37 мин.

Тверь

23:57

2 мин.

23:59

449 км.

8 ч. 47 мин.

Вышний Волочек

01:09

1 мин.

01:10

565 км.

9 ч. 59 мин.

Бологое-Московское

01:41

20 мин.

02:01

608 км.

10 ч. 31 мин.

Окуловка

03:06

1 мин.

03:07

678 км.

11 ч. 56 мин.

Малая Вишера

03:56

1 мин.

03:57

759 км.

12 ч. 46 мин.

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

05:38

919 км.

14 ч. 28 мин.

Погода на станциях Брянск и Санкт-Петербург

Информация о поезде 140М

Планируете поездку по маршруту Брянск — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 140М. Этот поезд отправляется со станции Брянск в 15:10 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 05:38. Вся дорога занимает 14 ч. 28 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 25 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3867 руб.
  • стоимость купейного места – 18089 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 140М Брянск - Санкт-Петербург: перевозка домашних животных, места для инвалидов, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

14 станций

Самая длинная остановка:

30 мин. – станция Сухиничи (Главные)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3867 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Ася

    Мне не понравилось обслуживание, проводница делала все с лицом, как будто я ей денег должен. Как будто одолжение мне делает. Фу аж противно было. Впервые такое видела.

  2. Давид

    Я поездкой остался доволен. Сначала сели в вагон – было как-то прохладно. Видимо система отопления еще не начала нормально работать. Но ближе к ночи все разогрелось очень даже хорошо. Мы даже двери в купе приоткрыли, чтобы не так было жарко спать

  3. Рената

    В вагоне 2 туалета, но один из них был сломан. А второй к концу поездки загадили очень сильно. Также был маленький напор воды, руки еле можно было помыть…. Короче бывало и получше.

  4. ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

    Поезд не дорогой, но при этом довольно комфортный для своей стоимости. Проводницы очень приветливые ивнимательные. С пассажирами тут уже как повезет так и будет. Мне в этой поездке повезло.

  5. Дама из поезда

    Старый вагон без кондиционера и банальных удобств. Розетка только одна и та еле заряжала телефон. Также ночью дуло из окна, как будто оно приоткрыто, хотя окно было закрыто.

  6. Виктория

    Поезд хороший. Хотелось бы уточнить, в связи с чем ликвидировали вагон СВ? Очень было комфортно ранее. Спасибо за ответ

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
