02:35
4 ч. 50 мин.
07:25
8
Маршрут следования поезда 141Н Томск — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
02:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
02:48
02:58
5 км.
0 ч. 13 мин.
Тайга 2
04:10
04:12
63 км.
1 ч. 35 мин.
Яшкино
04:34
04:36
85 км.
1 ч. 59 мин.
Юрга 1
05:10
05:12
125 км.
2 ч. 35 мин.
Болотная
05:38
05:40
153 км.
3 ч. 3 мин.
Мошково
06:39
06:41
216 км.
4 ч. 4 мин.
Новосибирск
Главный
07:25
270 км.
4 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Все было хорошо, пока не закончилась вода в туалетах. Вагон сам по себе хороший, не добитый и с кондиционером, который поддерживает комфортную температуру в поезде. К рабочему составу тоже претензий не имею.
Градусник в вагоне поднялся выше 29 градусов. Кондиционер почему-то не включался – парились всю дорогу. Не понятно за что 800 рублей заплатила.
Ехать не долго и это радует. Проводники молодцы, к ним вообще никаких вопросов нет. Поезд не стоит по пол часа на остановках.
Какая то жесть. В туалете ни бумаги нет, ни салфеток, ни бумажных полотенец, вообще ничего. Каменный век. Еще и форточки открыты – ветер свищет. Попросила проводницу, чтобы она закрыла форточки, так как у меня не получилось (не хватило сил). В ответ услышала, что это так нужно и это вагон проветривается. Мать вашу, а мне мёрзнуть?
Комфортный поезд. Никаких претензий не имею. Все чистенько и аккуратненько. Проводник вежливый и очень воспитанный.
Меня всё устраивало. Даже детям понравилось ехать, хотя они не очень любят поезда. Сказали что нужно еще одно путешествие такое устроить.