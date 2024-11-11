Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 151Я Архангельск — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:10
23 ч. 20 мин.
14:30
33
Маршрут следования поезда 151Я Архангельск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
15:35
15:40
13 км.
0 ч. 25 мин.
Тундра
16:19
16:20
43 км.
1 ч. 9 мин.
Ломовое
16:41
16:46
59 км.
1 ч. 31 мин.
Холмогорская
17:15
17:16
81 км.
2 ч. 5 мин.
Пермилово
17:45
17:46
105 км.
2 ч. 35 мин.
Обозерская
18:17
18:52
123 км.
3 ч. 7 мин.
Емца
19:29
19:30
164 км.
4 ч. 19 мин.
Шелекса
19:49
19:50
183 км.
4 ч. 39 мин.
Плесецкая
20:10
20:15
203 км.
5 ч. 0 мин.
Пукса
20:26
20:27
214 км.
5 ч. 16 мин.
Ивакша
20:46
20:47
235 км.
5 ч. 36 мин.
Лепша
20:57
20:58
244 км.
5 ч. 47 мин.
Шалакуша
21:10
21:11
255 км.
6 ч. 0 мин.
Няндома
22:03
22:13
317 км.
6 ч. 53 мин.
Бурачиха
22:31
22:32
334 км.
7 ч. 21 мин.
Вандыш
22:51
22:52
353 км.
7 ч. 41 мин.
Фоминская
23:07
23:08
368 км.
7 ч. 57 мин.
Коноша 1
23:38
00:01
392 км.
8 ч. 28 мин.
Явенга
00:38
00:39
433 км.
9 ч. 28 мин.
Вожега
00:54
00:56
448 км.
9 ч. 44 мин.
Кадниковский
01:14
01:16
465 км.
10 ч. 4 мин.
Харовская
01:55
01:57
506 км.
10 ч. 45 мин.
Семигородняя
02:15
02:17
521 км.
11 ч. 5 мин.
Сухона
02:47
02:49
560 км.
11 ч. 37 мин.
Кипелово
04:03
04:05
619 км.
12 ч. 53 мин.
Чебсара
04:29
04:31
637 км.
13 ч. 19 мин.
Шексна
04:49
04:51
654 км.
13 ч. 39 мин.
Череповец 1
05:28
05:57
688 км.
14 ч. 18 мин.
Бабаево
08:04
08:34
803 км.
16 ч. 54 мин.
Тихвин
11:04
11:07
943 км.
19 ч. 54 мин.
Волховстрой 1
12:22
12:28
1017 км.
21 ч. 12 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
14:30
1120 км.
23 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Архангельск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда