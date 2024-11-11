Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 152М Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
13:17
13:22
181 км.
2 ч. 17 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:39
15:44
379 км.
4 ч. 39 мин.
Грязи
Воронежские
16:28
16:47
435 км.
5 ч. 28 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:32
18:37
540 км.
7 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
19:52
20:02
615 км.
8 ч. 52 мин.
Россошь
21:38
21:54
703 км.
10 ч. 38 мин.
Сулин
02:20
02:22
961 км.
15 ч. 20 мин.
Шахтная
03:04
03:06
979 км.
16 ч. 4 мин.
Новочеркасск
03:41
03:43
1015 км.
16 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
04:31
04:49
1053 км.
17 ч. 31 мин.
Староминская-Тимашевск
06:14
06:16
1144 км.
19 ч. 14 мин.
Каневская
06:56
06:58
1191 км.
19 ч. 56 мин.
Брюховецкая
07:25
07:27
1223 км.
20 ч. 25 мин.
Тимашевская
07:52
08:05
1242 км.
20 ч. 52 мин.
Протока
09:30
09:32
1318 км.
22 ч. 30 мин.
Анапа
12:10
1390 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Добрый день! Хочу поделиться своими положительными эмоциями от поездки. Вагон мне очень понравился. Было уютно и чисто. В купе неприятных запахов нет. Из окон не дует. Проводники работают на 5 баллов.
Ехал от Воронежа. Поезд вполне нормальный. Соседи по купе достались нешумные, спокойные. В вагоне относительный порядок. Окна вымыты чисто. Плохо только, что некоторые курить в тамбур бегают.
Нареканий никаких нет. В целом всё понравилось. В поезде нет вони, грязи и пыли. Всегда можно налить кипятка из титана. В туалете порядок. Принадлежности в течение всей поездки были на месте.
Разочарована я в этом поезде и сейчас расскажу почему. Во-первых, постльное белье, которое нам выдали, было с дырками. Во-вторых оно было не до конца сухое. Т.е. четко ощущалось, что оно влажное. Откуда его достали непонтно,но спать на таком белье было неприятно.
Проводницы очень добросовестно выполняют свою работу и очень заботливые. Благодаря им я на протяжении всей поездки просто ехал и кайфовал. Туалеты чистые.
Грязный вонючий поезд, который давно пора на свалку забросить. Проводницы молодцы, старались. За поездку несколько раз делали уборку, но это не поможет, когда вагону лет 100 уже.
Мне в поездке не повезло с соседями. Иногда так происходит и с этим ничего не поделаешь. В остальном же все было хорошо. Проводницы были внимательными и доброжелательными девушками. Благодаря им можно было закрыть глаза на соседей.
Мы ехали с мамой в первом вагоне и всем остались довольны. В вагоне было очень чисто, несколько раз проводили влажную уборку. Когда становилось сильно холодно по нашей просьбе на время отключали кондиционер.