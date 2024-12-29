Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 152В Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 152В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
13:04
13:06
160 км.
2 ч. 11 мин.
Вышний Волочек
14:13
14:14
276 км.
3 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
14:42
14:44
319 км.
3 ч. 49 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:00
629 км.
7 ч. 7 мин.
