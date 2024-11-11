Маршрут следования и продажа билетов
01:25
8 ч. 40 мин.
10:05
Маршрут следования поезда 154А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
05:25
05:37
320 км.
4 ч. 0 мин.
Угловка
06:14
06:15
370 км.
4 ч. 49 мин.
Окуловка
06:30
06:31
389 км.
5 ч. 5 мин.
Малая Вишера
07:34
07:35
470 км.
6 ч. 9 мин.
Чудово-Московское
08:04
08:05
513 км.
6 ч. 39 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:05
629 км.
8 ч. 40 мин.
