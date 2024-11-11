Маршрут следования и продажа билетов
15:54
1 д. 14 ч. 6 мин.
06:00
23
Маршрут следования поезда 157М Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
15:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
19:48
19:52
197 км.
3 ч. 54 мин.
Ефремов
21:36
21:38
289 км.
5 ч. 42 мин.
Елец
23:01
23:32
355 км.
7 ч. 7 мин.
Липецк
00:39
00:42
425 км.
8 ч. 45 мин.
Придача
Воронеж-Южный
03:03
03:08
536 км.
11 ч. 9 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:22
04:25
611 км.
12 ч. 28 мин.
Евдаково
05:02
05:03
641 км.
13 ч. 8 мин.
Россошь
06:02
06:17
700 км.
14 ч. 8 мин.
Зайцевка
07:24
07:26
765 км.
15 ч. 30 мин.
Кутейниково
08:01
08:03
802 км.
16 ч. 7 мин.
Миллерово
08:51
08:53
857 км.
16 ч. 57 мин.
Каменская
09:46
09:48
923 км.
17 ч. 52 мин.
Лихая
10:12
10:26
942 км.
18 ч. 18 мин.
Зверево
10:53
10:55
958 км.
18 ч. 59 мин.
Первомайская
13:40
13:57
1056 км.
21 ч. 46 мин.
Тимашевская
16:48
16:50
1237 км.
1 д. 0 ч. 54 мин.
Тамань
21:10
21:40
1393 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:08
22:15
1437 км.
1 д. 6 ч. 14 мин.
Семь Колодезей
00:09
00:31
1489 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Владиславовка
01:15
01:18
1523 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Джанкой
03:42
04:30
1620 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Симферополь
06:00
1706 км.
1 д. 14 ч. 6 мин.
