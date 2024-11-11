Маршрут следования и продажа билетов
14:25
9 ч. 18 мин.
23:43
Маршрут следования поезда 158А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
14:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
17:09
17:11
160 км.
2 ч. 44 мин.
Бологое-Московское
18:50
19:02
320 км.
4 ч. 25 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
23:43
628 км.
9 ч. 18 мин.
