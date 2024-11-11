Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 159Э Казань — Санкт-Петербург.
Маршрут следования поезда 159Э Казань — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
23:00
23:26
541 км.
12 ч. 50 мин.
Москва
Курский Вокзал
01:44
02:14
717 км.
15 ч. 34 мин.
Тверь
04:05
04:07
879 км.
17 ч. 55 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
12:17
1347 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
