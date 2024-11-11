Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 160Щ Москва — Керчь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 160Щ Москва — Керчь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Керчь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
12:39
13:28
181 км.
2 ч. 57 мин.
Богоявленск
15:19
15:21
339 км.
5 ч. 37 мин.
Мичуринск
Уральский
15:56
16:26
380 км.
6 ч. 14 мин.
Грязи
Воронежские
17:30
17:35
438 км.
7 ч. 48 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:30
19:35
543 км.
9 ч. 48 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:47
20:50
618 км.
11 ч. 5 мин.
Россошь
22:35
22:50
706 км.
12 ч. 53 мин.
Ростов
Главный
06:11
06:27
1035 км.
20 ч. 29 мин.
Тимашевская
09:27
09:29
1220 км.
23 ч. 45 мин.
Тамань
13:32
14:18
1376 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
14:45
1420 км.
1 д. 5 ч. 3 мин.
