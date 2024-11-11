Керчь: билеты на поезд и расписание поездов

Расписание отправления поездов со станции Керчь на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
007А
Таврия
Санкт-Петербург
Севастополь
00:54
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 14 ч. 10 мин.
07:25
Севастополь
068С
Таврия
Симферополь
Москва
00:55
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 8 ч. 40 мин.
04:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
196С
Таврия
Симферополь
Москва
01:02
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 8 ч. 0 мин.
04:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
396С
Таврия
Симферополь
Астрахань
01:27
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 11 ч. 22 мин.
07:52
Астрахань
426С
Таврия
Симферополь
Кисловодск
01:28
Керчь Южная (Новый Парк)
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
586Э
Таврия
Симферополь
Волгоград
01:28
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 2 ч. 14 мин.
22:44
Волгоград 1
328С
Таврия
Симферополь
Кисловодск
01:28
Керчь Южная (Новый Парк)
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
316Э
Таврия
Адлер
Симферополь
02:23
Керчь Южная (Новый Парк)
18 ч. 27 мин.
07:55
Симферополь
178С
Таврия
Симферополь
Москва
02:54
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 16 ч. 50 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
158С
Таврия
Симферополь
Москва
02:54
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 14 ч. 42 мин.
11:52
Москва (Павелецкий Вокзал)
456С
Таврия
Симферополь
Белгород
02:54
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 13 ч. 20 мин.
10:30
Белгород
208С
Таврия
Симферополь
Белгород
02:54
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 11 ч. 50 мин.
09:00
Белгород
078С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
02:54
Керчь Южная (Новый Парк)
2 д. 0 ч. 45 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
576Э
Симферополь
Белгород
03:04
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 13 ч. 5 мин.
10:15
Белгород
395Й
Таврия
Астрахань
Симферополь
03:48
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 9 ч. 56 мин.
08:50
Симферополь
425С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
03:50
Керчь Южная (Новый Парк)
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
585Й
Таврия
Волгоград
Симферополь
03:50
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 1 ч. 30 мин.
08:50
Симферополь
327С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
03:51
Керчь Южная (Новый Парк)
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
174С
Таврия

Москва
04:16
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 10 ч. 55 мин.
09:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
196Э
Таврия
Симферополь
Москва
04:16
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 11 ч. 20 мин.
09:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
092М
Таврия
Москва
Севастополь
04:20
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 11 ч. 23 мин.
11:15
Севастополь
174М
Таврия
Москва

04:26
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 11 ч. 38 мин.
11:30
Евпатория
092С
Таврия
Севастополь
Москва
04:31
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 11 ч. 28 мин.
08:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
165М
Таврия
Москва
Симферополь
04:50
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 17 ч. 55 мин.
11:40
Симферополь
173М
Таврия
Москва

05:22
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 16 ч. 20 мин.
12:20
Евпатория
195М
Таврия
Москва
Симферополь
05:22
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 14 ч. 20 мин.
10:20
Симферополь
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
06:26
Керчь Южная (Новый Парк)
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
Симферополь
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
06:26
Керчь Южная (Новый Парк)
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
196Ч
Таврия
Москва
Симферополь
06:32
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 12 ч. 18 мин.
12:20
Симферополь
190Ч
Таврия
Москва
Симферополь
06:32
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 12 ч. 54 мин.
12:20
Симферополь
028М
Таврия Экспресс
Москва
Симферополь
07:32
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 3 ч. 25 мин.
12:05
Симферополь
179А
Таврия
Санкт-Петербург

07:36
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 19 ч. 4 мин.
14:30
Евпатория
098С
Симферополь
Москва
07:40
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 13 ч. 1 мин.
14:26
Москва (Павелецкий Вокзал)
181В
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
07:41
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 17 ч. 14 мин.
12:40
Симферополь
169А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
07:48
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 17 ч. 34 мин.
12:50
Симферополь
176Э
Таврия
Симферополь
Москва
07:50
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 13 ч. 1 мин.
14:26
Москва (Павелецкий Вокзал)
192Э
Таврия
Симферополь
Уфа
08:32
Керчь Южная (Новый Парк)
2 д. 5 ч. 19 мин.
07:29
Уфа
076С
Таврия
Симферополь
Омск
08:39
Керчь Южная (Новый Парк)
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
08:39
Керчь Южная (Новый Парк)
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
194Э
Таврия
Севастополь
Челябинск
08:39
Керчь Южная (Новый Парк)
2 д. 16 ч. 10 мин.
16:25
Челябинск-Главный
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
08:39
Керчь Южная (Новый Парк)
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
191Й
Таврия
Уфа
Симферополь
09:54
Керчь Южная (Новый Парк)
2 д. 3 ч. 29 мин.
15:00
Симферополь
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
10:40
Керчь Южная (Новый Парк)
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
10:40
Керчь Южная (Новый Парк)
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
193У
Таврия
Челябинск
Севастополь
10:40
Керчь Южная (Новый Парк)
2 д. 16 ч. 50 мин.
18:25
Севастополь
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
10:40
Керчь Южная (Новый Парк)
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
195Х
Москва
Симферополь
11:00
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 19 ч. 55 мин.
17:00
Симферополь
097Х
Таврия
Москва
Симферополь
11:40
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 17 ч. 15 мин.
18:10
Симферополь
175Х
Таврия
Москва
Симферополь
11:52
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 17 ч. 15 мин.
18:10
Симферополь
018М
Таврия
Москва
Симферополь
14:45
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 10 ч. 59 мин.
20:40
Симферополь
018Й
Таврия
Симферополь
Москва
16:35
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 13 ч. 0 мин.
23:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
068Х
Таврия
Москва
Симферополь
16:48
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 9 ч. 35 мин.
23:55
Симферополь
456А
Белгород
Симферополь
18:42
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 19 ч. 41 мин.
06:10
Симферополь
166С
Таврия
Симферополь
Москва
18:57
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 17 ч. 5 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
164С
Таврия
Феодосия
Москва
18:57
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 13 ч. 40 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
476В
Таврия
Белгород
Симферополь
19:20
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 17 ч. 30 мин.
06:10
Симферополь
598Й
Симферополь
Тамань
19:28
Керчь Южная (Новый Парк)
6 ч. 19 мин.
19:54
Тамань
474С
Таврия
Симферополь
Смоленск
19:43
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 23 ч. 52 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
190С
Таврия
Симферополь
Москва
20:10
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 14 ч. 5 мин.
04:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
316С
Таврия
Симферополь
Адлер
20:26
Керчь Южная (Новый Парк)
18 ч. 58 мин.
09:13
Адлер
491М
Таврия
Москва
Симферополь
21:25
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 23 ч. 30 мин.
06:25
Симферополь
028С
Таврия Экспресс
Симферополь
Москва
21:54
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 3 ч. 45 мин.
20:55
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
177Х
Таврия
Москва
Симферополь
22:15
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 22 ч. 55 мин.
06:00
Симферополь
157М
Таврия
Москва
Симферополь
22:15
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 14 ч. 6 мин.
06:00
Симферополь
551Г
Таврия
Нижний Новгород
Симферополь
22:15
Керчь Южная (Новый Парк)
2 д. 5 ч. 51 мин.
06:00
Симферополь
484Э
Таврия
Таганрог
Симферополь
22:15
Керчь Южная (Новый Парк)
19 ч. 5 мин.
06:00
Симферополь
186С
Таврия
Симферополь
Москва
22:20
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 12 ч. 40 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
077А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
22:50
Керчь Южная (Новый Парк)
2 д. 4 ч. 20 мин.
06:00
Симферополь
492Э
Таврия
Симферополь
Москва
22:55
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 21 ч. 59 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
172Э
Таврия
Симферополь
Москва
23:40
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 11 ч. 38 мин.
04:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
180С
Таврия

Санкт-Петербург
23:42
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 18 ч. 2 мин.
12:57
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
182С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
23:42
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:06
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
170Э
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
23:47
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
008С
Таврия
Севастополь
Санкт-Петербург
23:57
Керчь Южная (Новый Парк)
1 д. 14 ч. 50 мин.
08:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Керчь включает 152 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:02 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:55 от станции Симферополь.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Керчь.

Актуальное расписание поездов станции Керчь, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
