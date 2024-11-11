Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 177Х Москва — Симферополь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
07:05
1 д. 22 ч. 55 мин.
06:00
23
Маршрут следования поезда 177Х Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
07:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
09:30
10:05
157 км.
2 ч. 25 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
12:45
12:59
251 км.
5 ч. 40 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:10
14:18
295 км.
7 ч. 5 мин.
Ефремов
16:40
16:42
387 км.
9 ч. 35 мин.
Елец
18:10
18:41
453 км.
11 ч. 5 мин.
Липецк
19:52
20:02
523 км.
12 ч. 47 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:34
23:38
634 км.
16 ч. 29 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:43
00:48
709 км.
17 ч. 38 мин.
Россошь
02:25
02:40
797 км.
19 ч. 20 мин.
Лихая
06:24
06:43
1026 км.
23 ч. 19 мин.
Шахтная
08:16
08:17
1073 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Новочеркасск
09:48
09:50
1109 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Первомайская
11:17
12:05
1153 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Староминская-Тимашевск
13:37
13:39
1239 км.
1 д. 6 ч. 32 мин.
Тимашевская
15:18
15:22
1336 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Протока
16:52
16:54
1412 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Тамань
20:29
21:40
1502 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:08
22:15
1546 км.
1 д. 15 ч. 3 мин.
Семь Колодезей
00:09
00:31
1598 км.
1 д. 17 ч. 4 мин.
Владиславовка
01:15
01:18
1632 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Джанкой
03:42
04:30
1729 км.
1 д. 20 ч. 37 мин.
Симферополь
06:00
1815 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
