Маршрут следования поезда 316Э Адлер — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
13:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
13:40
13:42
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
14:02
14:07
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
14:32
14:38
37 км.
1 ч. 4 мин.
Лазаревская
15:20
15:25
69 км.
1 ч. 52 мин.
Туапсе
16:13
16:24
96 км.
2 ч. 45 мин.
Горячий Ключ
18:05
18:36
157 км.
4 ч. 37 мин.
Абинская
22:07
22:10
238 км.
8 ч. 39 мин.
Тамань
00:46
01:55
338 км.
11 ч. 18 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
02:21
02:23
382 км.
12 ч. 53 мин.
Багерово
02:37
02:39
392 км.
13 ч. 9 мин.
Семь Колодезей
03:16
03:18
434 км.
13 ч. 48 мин.
Владиславовка
04:01
04:11
468 км.
14 ч. 33 мин.
Джанкой
06:00
06:30
565 км.
16 ч. 32 мин.
Симферополь
07:55
651 км.
18 ч. 27 мин.
