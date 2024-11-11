Маршрут следования и продажа билетов
18:55
1 д. 18 ч. 2 мин.
12:57
24
Маршрут следования поезда 180С Евпатория — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Евпатория — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Евпатория
18:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саки
19:20
19:30
20 км.
0 ч. 25 мин.
Джанкой
20:00
20:25
107 км.
1 ч. 5 мин.
Владиславовка
21:42
21:47
204 км.
2 ч. 47 мин.
Семь Колодезей
22:33
22:38
238 км.
3 ч. 38 мин.
Багерово
23:19
23:22
280 км.
4 ч. 24 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
23:37
23:42
290 км.
4 ч. 42 мин.
Тамань
00:10
00:40
334 км.
5 ч. 15 мин.
Тимашевская
04:13
04:15
490 км.
9 ч. 18 мин.
Ростов
Главный
07:00
07:21
675 км.
12 ч. 5 мин.
Россошь
14:25
14:40
1004 км.
19 ч. 30 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:18
16:27
1092 км.
21 ч. 23 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:35
17:39
1167 км.
22 ч. 40 мин.
Грязи
Воронежские
19:50
20:10
1272 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:57
21:02
1328 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Богоявленск
21:45
21:47
1368 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Рязань 2
00:07
00:33
1526 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Тверь
06:02
06:04
1868 км.
1 д. 11 ч. 7 мин.
Вышний Волочек
07:09
07:10
1984 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
08:01
08:37
2027 км.
1 д. 13 ч. 6 мин.
Угловка
09:40
09:41
2077 км.
1 д. 14 ч. 45 мин.
Малая Вишера
10:43
10:44
2178 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Чудово-Московское
11:10
11:11
2221 км.
1 д. 16 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:57
2337 км.
1 д. 18 ч. 2 мин.
