Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 484Э Таганрог — Симферополь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 484Э Таганрог — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
10:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
11:59
12:33
52 км.
1 ч. 4 мин.
Староминская-Тимашевск
14:02
14:04
138 км.
3 ч. 7 мин.
Каневская
14:41
14:43
185 км.
3 ч. 46 мин.
Брюховецкая
15:34
15:36
217 км.
4 ч. 39 мин.
Тимашевская
16:02
16:04
236 км.
5 ч. 7 мин.
Протока
17:33
17:35
312 км.
6 ч. 38 мин.
Тамань
20:29
21:40
402 км.
9 ч. 34 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:08
22:15
446 км.
11 ч. 13 мин.
Семь Колодезей
00:09
00:31
498 км.
13 ч. 14 мин.
Владиславовка
01:15
01:18
532 км.
14 ч. 20 мин.
Джанкой
03:42
04:30
629 км.
16 ч. 47 мин.
Симферополь
06:00
715 км.
19 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Таганрог → Симферополь Распечатать расписание поезда