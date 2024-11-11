Маршрут следования и продажа билетов
00:55
1 д. 17 ч. 15 мин.
18:10
29
Маршрут следования поезда 175Х Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
00:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павелец-Тульский
06:15
06:30
239 км.
5 ч. 20 мин.
Топиллы
06:42
06:48
248 км.
5 ч. 47 мин.
Милославское
07:21
07:23
265 км.
6 ч. 26 мин.
Троекурово
08:23
08:39
290 км.
7 ч. 28 мин.
Раненбург
09:20
09:24
314 км.
8 ч. 25 мин.
Богоявленск
09:47
09:49
336 км.
8 ч. 52 мин.
Мичуринск
Уральский
10:35
11:05
377 км.
9 ч. 40 мин.
Грязи
Воронежские
12:08
12:12
435 км.
11 ч. 13 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:20
14:25
540 км.
13 ч. 25 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:35
15:40
615 км.
14 ч. 40 мин.
Россошь
17:28
18:01
703 км.
16 ч. 33 мин.
Кутейниково
20:17
20:19
805 км.
19 ч. 22 мин.
Миллерово
21:14
21:16
860 км.
20 ч. 19 мин.
Каменская
22:26
22:28
926 км.
21 ч. 31 мин.
Лихая
22:56
23:10
945 км.
22 ч. 1 мин.
Зверево
23:35
23:37
961 км.
22 ч. 40 мин.
Сулин
23:57
00:21
976 км.
23 ч. 2 мин.
Шахтная
01:00
01:02
994 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Новочеркасск
01:41
01:43
1030 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Ростов
Главный
02:34
02:52
1068 км.
1 д. 1 ч. 39 мин.
Староминская-Тимашевск
04:30
04:32
1159 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Тимашевская
06:13
06:15
1256 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Тамань
10:22
11:18
1412 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
11:47
11:52
1456 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Семь Колодезей
13:10
13:20
1508 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Владиславовка
13:59
14:04
1542 км.
1 д. 13 ч. 4 мин.
Джанкой
16:25
16:50
1639 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Симферополь
18:10
1725 км.
1 д. 17 ч. 15 мин.
